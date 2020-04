PlayStation Store, Sconti di Primavera: i giochi PS4 a meno di 10 euro

Su PlayStation Store sono partiti gli Sconti di Primavera, e tra le varie offerte ce ne sono anche diverse che consentono di acquistare giochi PS4 a meno di 10 euro.

Se disponete di un abbonamento a PlayStation Plus e aggiungete qualche spicciolo extra potete fare vostro Detroit: Become Human per 10,99 euro anziché 39,99, ma per il resto le cifre sono inferiori a quella che abbiamo stabilito come target per questa selezione.

È disponibile infatti BioShock: The Collection, la splendida raccolta dedicata alla serie creata da Irrational Games, a 9,99 euro anziché 49,99; oppure un grande classico del genere soulslike come Dark Souls III anch'esso a 9,99 euro anziché 49,99.

Mafia 3, di cui abbiamo parlato di recente, può essere acquistato per 9,99 euro anziché 39,99, ma ci sono anche Until Dawn a 8,99 euro anziché 19,99, The Last of Us Remastered a 9,99 euro anziché 19,99 o Ratchet & Clank a 9,99 euro anziché 19,99.

Cos'altro? Lo spettacolare DOOM a 7,99 euro anziché 19,99, inFAMOUS: Second Son a 9,99 euro anziché 19,99, Gravity Rush Remastered a 9,99 euro anziché 29,99 e Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars a 9,99 euro anziché 29,99.