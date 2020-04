eSerie A TIM: Roma, Fiorentina, Genoa e Inter si sfidano oggi nell'Everybody Plays Home

La eSerie A TIM non si ferma: Fiorentina Esports, Inter Qlash, Genoa Esports e AS Roma si sfidano oggi nell'Everybody Plays Home, il torneo di preparazione al campionato ufficiale esport della Lega Serie A giocato su FIFA 20.

Nell'ambito delle iniziative collaterali alla eSerie A TIM, "Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home", in atto già da qualche giorno grazie alla collaborazione dei Club già impegnati negli eSports, la Lega Serie A ha deciso di dare vita a show match e mini tornei virtuali giocati dai pro player dei team della eSerie A TIM.

La eSerie A TIM è il campionato esport ufficiale organizzato dalla Lega Serie A che Multiplayer.it seguirà in quanto media partner. Everybody Plays Home, invece, è l'iniziativa che la eSerie A ha intrapreso nell'attesa che il campionato possa ufficialmente.

Oggi toccherà a FIFA 20 con il torneo Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home powered by Sony PS4, che prevede la partecipazione di: Fiorentina Esports, Inter | Qlash, Genoa Esports e AS Roma.

I Club che si contenderanno la vittoria saranno rappresentati pro player di primissimo livello: