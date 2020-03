eSerie A TIM: Multiplayer.it è media partner ufficiale del campionato esport della Lega Serie A

Multiplayer.it è media partner ufficiale della eSerie A TIM, la prima edizione del campionato esport ufficiale della Lega Serie A di calcio.



Grazie a questo accordo di media partnership, Multiplayer.it avrà accesso a contenuti esclusivi sulla competizione, che riporteremo attraverso una copertura completa tramite i canali social, ma anche con articoli, video e tutti i contenuti che distinguono la nostra offerta editoriale. Una competizione che vedrà la Juventus, la Roma, l'Inter o il Milan sfidarsi anche sui campi virtuali, oltre che allo stadio. Ogni team avrà una squadra esport ufficiale, che vestirà i colori sociali e gareggerà per vincere il primo Scudetto virtuale.



La eSerie A TIM è il primo campionato ufficiale esport della Lega Serie A, organizzato in collaborazione con i partner Infront e PG Esports, utilizzando come console esclusiva PlayStation 4.



Si tratta di un torneo online aperto a tutti gli appassionati, che permetterà a migliaia di gamers di provare a conquistare il titolo di Campione d'Italia. Un Campionato inedito e affascinante, dai tratti originali, che distinguono questo torneo ufficiale da tutti gli altri esempi analoghi presenti nelle maggiori nazioni del mondo.



Il Torneo sarà suddiviso in due fasi: prima un percorso di selezione ad eliminazione diretta e a seguire un Campionato vero e proprio, articolato in Gironi, Play Off e Grand Final. Da oggi a questo indirizzo saranno disponibili tutte le informazioni e le modalità di partecipazione. Le qualificazioni online sono aperte a tutti i maggiori di 16 anni.



La competizione si concluderà a maggio con un grande evento aperto al pubblico durante il quale saranno premiati i Campioni d'Italia della prima edizione della eSerie A Tim.