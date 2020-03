Dreams, qualcuno ha creato un No Man's Sky con l'esclusiva per PS4

Qualcuno ha creato un No Man's Sky in Dreams.



L'esclusiva per PS4 si sta rivelando sempre più un gioco dei giochi in grado di replicare praticamente qualsiasi esperienza venga in mente alla creativa ed attiva comunità. Persino un gioco di esplorazione spaziale con centinaia di migliaia di mondi creati proceduralmente come No Man's Sky.



Il video qui sopra mostra l'incredibile somiglianza tra la creazione di LoveSponge e il gioco di Hello Games, ma anche le ovvie differenze. Da una parte abbiamo la creazione di poche settimane di un appassionato con un tool "generico" come Dreams, dall'altra il lavoro di anni di un team di professionisti.



Le transizioni tra i vari momenti del gioco sono meno fluide e soprattutto il numero di mondi presenti è molto inferiore e non creato proceduralmente. Nondimeno i risultati sono eccezionali per fedeltà allo spirito dell'esperienza.



Non è la prima volta che Dreams si dimostra così potente. Un utente, per esempio, ha rifatto Ghost of Tsushima. Non a caso il gioco di Media Molecule è stato il nostro gioco del mese di febbraio.