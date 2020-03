Android, l'Assistente Google adesso può leggere e tradurre intere pagine web

L'Assistente Google di Android, grazie all'ultimo aggiornamento in distribuzione in queste ore, da oggi può leggere e tradurre intere pagine web.



Si tratta di una delle funzionalità annunciate durante il CES di quest'anno, che punta a semplificare la vita di coloro che non possono usare il telefono con le proprie mani. Trasformando sempre di più l'Assistente di Google in una vero e proprio aiutante digitale per le attività quotidiane.



L'aggiornamento è in distribuzione in queste ore negli USA e a breve dovrebbe essere messo a disposizione anche in Italia. O meglio, abbiamo provato a dire "Ehi Google, leggi questa pagina" su un articolo di Multiplayer.it e non ha funzionato. A voi?



Tra le cose più interessanti di questa nuova funzionalità abbiamo:

un cursore che indica il punto preciso che il cursore sta leggendo in quel preciso istante

la possibilità di scegliere la velocità di lettura dell'Assistente Google

l'Assistente può tradurre il testo automaticamente in 40 lingue differenti

nel caso in cui siate dei webmaster e per qualche ragione non volete che l'assistente legga una delle vostre pagine, magari perché non adatta ai minori, allora si potrà utilizzare un comando HTML per non far leggere la pagina ad alta voce all'Assistente Google

la funzione sarà disponibile per tutti i telefoni con Android 5 o superiore