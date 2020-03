eSerie A TIM: il torneo è sospeso, ma parte l'iniziativa "Everybody Plays Home!"

La eSerie A TIM è sospesa, ma parte l'iniziativa "Everybody Plays Home!", una serie di amichevoli e tornei online con i pro player ufficiali dei vari club.

La Lega Serie A ha comunicato che la eSerie A TIM, il primo torneo esport ufficiale del nostro massimo campionato professionistico, è stata sospesa per tutelare la salute delle persone che lavorano al progetto:

"Per tutelare al meglio la salute di giocatori ed organizzatori, la programmazione è rinviata a data da destinarsi," si legge sul sito ufficiale. "L'emergenza globale legata alla diffusione del COVID-19 e la conseguente gravosa situazione che sta coinvolgendo il nostro Paese, ci impone di sospendere la eSerie A TIM, posticipandone lo svolgimento a data da destinarsi, al fine di tutelare la salute di giocatori ed organizzatori."

Per questo motivo tutte le fasi del torneo ancora da completare, come le qualifiche online e il draft, sono state rinviate a data da destinarsi assieme, ovviamente, all'inizio del torneo.

L'organizzazione, però non si ferma. Ha deciso, infatti, di varare una nuova iniziativa chiamata "Everybody Plays Home" pensata per far competere tra di loro i pro player già affiliati ai vari club di Serie A.

Ecco la descrizione dell'iniziativa:

"EVERYBODY PLAYS HOME! Giochiamo tutti in casa! I club della eSerie A TIM stanno organizzando eventi e attività online che vedono protagonisti i propri pro players, impegnati a sfidarsi in show games o tornei amichevoli contro i campioni di altri team."

"Tutti i fan potranno seguire le partite sul canale Youtube della eSerie A TIM, mentre il programma degli incontri sarà comunicato a partire da oggi sui canali social della Lega Serie A."

L'appuntamento, quindi è sul canale YouTube della eSerie A TIM dove saranno trasmesse le prime partite.