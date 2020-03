Legends of Runeterra: la patch 0.9.3 modifica l'economia di gioco e i progressi

La patch 0.9.3 di Legends of Runeterra modificherà l'economia di gioco e i progressi in modo da ascoltare i tanti feedback ricevuti. L'aggiornamento sarà disponibile a partire dal prossimo 31 marzo 2020.

Riot Games annuncia oggi un aggiornamento per il suo gioco di carte strategico a tema League of Legends: Legends of Runeterra. La patch 0.9.3 darà più controllo ai progressi dei giocatori: tra le varie novità ci sono infatti un jolly campione settimanale da un Forziere che da ora potrà aumentare infinitamente di livello, nessun limite giornaliero di Punti Esperienza e acquisto diretto illimitato di qualunque carta. L'obiettivo degli sviluppatori è proprio quello di dare agli utenti la possibilità di avere ciò che vogliono e come vogliono, in un gioco in cui è possibile essere competitivi a prescindere da quanto si spenda.

Con le novità che verranno introdotte a fine mese i giocatori potranno: