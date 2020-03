Coronavirus, un gioco gratis consente di commemorare le vittime in un cimitero virtuale

Wash Your Hands, letteralmente "lavati le mani" è un piccolo gioco indipendente completamente gratis pensato per permettere a tutti di commemorare le vittime della pandemia di coronavirus. Sostanzialmente si tratta di un cimitero virtuale in pixel art aggiornato giornalmente in cui si possono portare dei fiori sulle varie tombe e vedere i fiori portati dagli altri giocatori.

Stando a Dean Moynihan, l'autore, Wash Your Hands è stato pensato come un modo per poter visualizzare il prezzo pagato a causa della diffusione del coronavirus. Il gameplay è minimale, ma vi garantiamo che girare per questa immensa distesa di tombe virtuali è davvero angosciante, soprattutto pensando al fatto che rappresentano delle persone reali appena morte. Girando un po' si può trovare anche il becchino che prepara le tombe delle nuove vittime, come a ricordarci che l'emergenza è tutt'altro che superata.

Come già detto, Wash Your Hands è completamente gratuito. Per scaricarlo potete andare sulla sua pagina di itch.io.