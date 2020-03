Half-Life: Alyx: i primi voti delineano un capolavoro (annunciato)

I primi voti di Half-Life: Alyx delineano un capolavoro per molti annunciato: Valve torna in grande stile con un'avventura in grado di riportare con prepotenza alla ribalta l'universo di Gordon Freeman.

La prima a parlarne è stata la rivista EDGE, che ha affibbiato un sonoro 9 ad Half-Life: Alyx. Adesso che si sono sollevati gli embarghi, perlomeno internazionali, del gioco possiamo avere una quasi certezza: Valve è tornata a fare quello che sapeva fare meglio, ovvero i videogiochi.

Nel caso in cui dobbiate cambiare il PC per poterlo giocare, qui vi presentiamo tre notebook Intel per giocarlo al meglio.

In attesa della nostra recensione, che si farà attendere ancora qualche giorno, ecco qualche citazione da parte dei colleghi USA che hanno avuto la fortuna di giocarlo.

IGN, DualShockers e VGC hanno dato a Half-Life: Alyx un sonoro 100, parlando di un gioco rivoluzionario che setta nuovi standard per la VR.

Sul 9 si assestano USGamer, GamesRadar+, PCGamesN, GameSpot, Shacknews, Trusted Reviews e Destructoid, entusiasti dell'esperienza di gioco e speranzosi che d'ora in poi Valve possa riprendere a sviluppare nuovi giochi, senza per forza fermarsi prima del terzo capitolo.

Leggermente più critica GamesBeat con 80: "si tratta di un'esperienza incredibile. Solo che è una nella quale non voglio essere immerso in questo esatto momento." Una spiegazione a dir poco curiosa che temiamo attirerà qualche critica.

Senza voto Kotaku, Eurogamer.net e Polygon, ma tutte e tre le testate sono entusiaste del lavoro di Valve. Potete trovare tutte le recensione come da tradizione su Metacritic.

Dopo questo successo, ci sono più possibilità di vedere Half-Life 3?