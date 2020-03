Dreams, Half-Life: Alyx e Animal Crossing: New Horizons, voti altissimi su EDGE

Dreams, Half-Life: Alyx e Animal Crossing: New Horizons hanno portato a casa voti altissimi nell'ultimo numero di EDGE.

Dreams, il gioiellino creativo di Media Molecule in esclusiva per PS4, ha infatti ricevuto un perfect score, 10/10, mentre Half-Life: Alyx (sua anche la copertina) e Animal Crossing: New Horizons sono stati premiati con un 9/10.

Lo stesso, eccellente voto è andato a Hunt: Showdown, l'originale PvPvE targato Crytek, mentre Street Fighter V: Champion Edition si è dovuto accontentare di un 7/10.

EDGE, i voti del numero 344