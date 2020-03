Assembla che ti Passa #240

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

L'annuncio delle DirectX 12 Ultimate prepara le basi per una generazione di videogiochi che punterà anche sul ray tracing grazie alle GPU Navi 2X. Le GPU Radeon, in arrivo su Xbox Series X e presumibilmente nello stesso periodo per PC, sono infatti pienamente compatibili con il nuovo standard DXR 1.1 che comporta un gran numero di ottimizzazioni per l'illuminazione basata sulla fisica, a quanto pare utilizzabile anche per calcolare le rifrazioni sonore e migliorare l'audio 3D. Ci aspettano grandi cose, quindi, con PS5 che non potrà contare sulle DX12 Ultimate ma presumibilmente godrà di librerie dedicate pensate comunque per sfruttare le capacità in termini di variable rate shading e ottimizzazione delle GPU di nuova generazione.

Capacità che andranno tra l'altro a beneficio anche della realtà virtuale, in continua evoluzione e di nuovo sotto ai riflettori grazie all'arrivo di Half-Life: Alyx che tra l'altro è gratuito con i visori HTC: Vive Cosmos Elite. Ma parliamo di un visore da 900 dollari che fa leva sullo scarso approvvigionamento di Valve Index, più costoso nel pacchetto completo ma anche più avanzato e non a caso richiestissimo. Il problema è che per quanto la Cina stia tornando alla normale capacità produttiva dopo aver contenuto l'epidemia da COVID-19, lo stop di febbraio ha avuto un grosso peso sulla produzione e sui trasporti, ora in crisi in Europa. Questo significa che la carenza dei Visori Valve Index è destinata a durare per un po', cosa che potrebbe andare a vantaggio anche di altri visori tra cui comunque ci sono modelli senza dubbio pregevoli. Nel frattempo chi ha qualche soldo in meno spera che questo sia l'inizio di un'effettiva diffusione di una tecnologia che ampliando l'utenza potrebbe infine diventare più conveniente e quindi appetibile. Ma la realtà virtuale come la conosciamo oggi potrebbe addirittura sparire all'improvviso. A quanto pare gli studi sulle interfacce neurali sono andati meglio del previsto e secondo Gabe Newell siamo più vicini di quanto immaginiamo a esperienze in stile The Matrix. Anzi, a detta del capoccia di Valve ci troviamo di fronte a una nuova frontiera i cui risvolti vanno ben oltre quanto visto al cinema, tanto da rendere difficile spiegare di cosa si tratta tanto quanto sarebbe difficile spiegare internet a qualcuno che non l'ha mai visto.

Lo sviluppo delle interfacce cervello-macchina è ancora embrionale, sia chiaro, e Gabe Newell ne è consapevole, ma una volta risolti alcuni ostacoli legati alle sensazioni e al sistema immunitario, si prospettano possibilità di interazione oggi impensabili. Proprio dalle considerazioni sul coinvolgimento del sistema immunitario, però, nascono anche possibili considerazioni sulla pericolosità di sistemi che potrebbero trasformare i virus informatici in qualcosa di ben più pericoloso per la nostra salute, proprio come si vede nei film cyberpunk in cui il collegamento neurale può bruciare il cervello. Sarà quindi necessario ripensare i sistemi di sicurezza, ad oggi lacunosi anche a livello hardware come dimostrato dalle falle che continuano a emergere anche con i processori di ultima generazione. Per ora, comunque, i rischi per l'utente comune sono minimi mentre il rapporto tra prezzo e prestazioni resta il fattore dominante nella valutazione dell'hardware.

A questo proposito promettono decisamente bene processori Ryzen 4000H, i nuovi chip AMD per laptop e ultracompatti, che sono da tempo protagonisti delle news grazie alla comparsa di test benchmark che evidenziano una potenza grezza simile a quella di processori desktop. Il Ryzen 7 4800HS, variante a basso consumo del 4800H, sarebbe addirittura in grado di competere con il Ryzen 7 3700X, sfruttando all'osso gli stessi 8 core e 16 thread nonostante i 35W di TDP ai quali si aggiunge una GPU Vega integrata da 7 compute unit. E con la presentazione ufficiale dei processori di qualche giorno fa abbiamo trovato conferma anche dell'esistenza Ryzen 9 4900H che oltre a montare una GPU da 8 compute unite, è in grado di arrivare a 4.4GHz in boost contro i 4.2GHz del 4800H, pur rispettando i 45W di TDP nella variante base e i 35 nella variante HS. Abbastanza per garantire consumi più bassi della concorrenza, nonostante ci sia il rischio come per i modelli mobile della serie 3000 di picchi di temperatura elevati. In questo caso parliamo però di architettura Zen 2 a 7 nanometri che dovrebbe prevenire alcune criticità osservate con CPU come il 3750H.

Tra l'altro l'arrivo in questo momento dei nuovi processori testimonia la volontà del mondo della tecnologia di mantenere le tempistiche stabilite a prescindere dagli effetti passati e futuri del nuovo coronavirus, come evidenziato anche dalle dichiarazioni di Microsoft e Sony. Ma la situazione è in divenire e la decisione di NVIDIA di posticipare l'annuncio delle GeForce Ampere, con l'annullamento anche degli annunci online legati alla GTC 2020, ha destato qualche preoccupazione. Ma con tutta probabilità si sarebbe trattato dei chip professionali legati alla nuova architettura grafica. Per le GPU consumer ci aspettiamo infatti novità in estate, durante il periodo durante il quale avrebbe dovuto tenersi l'E3 2020 o durante la GamesCom, in modo da presentare le nuove GeForce in un contesto che può contare su un grosso seguito da parte dei videogiocatori.