Half Life Alyx, tre notebook Intel per giocarlo al meglio

Abbiamo scelto i migliori notebook da gioco con CPU Intel per chi vuole godersi Half-Life: Alyx, l'atteso ritorno sui nostri PC da gioco di uno dei brand più importanti della storia del videogioco. Abbastanza importante da catturare l'attenzione anche con uno spin-off in realtà virtuale, un gioco che sulle prime ha scatenato le lamentele di chi sperava di vestire i panni di Gordon Freeman in Half Life 3, ma che si è rivelato essere un prequel di spessore su cui Valve punta per rilanciare la serie e per lanciare il suo visore Valve Index.

I requisiti per tornare nel mondo di Half-Life

Frutto del lavoro di un team di sviluppo di primo livello, Half-Life: Alyx è stato progettato per sfruttare al meglio i controlli del costoso Valve Index, ma si è dimostrato più che godibile con diversi visori, al netto di qualche compromesso di cui abbiamo parlato in questo speciale, proponendosi come vera e propria killer app per la realtà virtuale. Deve però affrontare una sfida ardua vista la diffusione ancora limitata della tecnologia VR che in questo momento soffre anche a causa dei problemi di approvvigionamento hardware legati all'emergenza coronavirus. Inoltre si parla di cifre elevate per i dispositivi di alta qualità, con il Valve Index che costa qualcosa come 1079 euro. Offre però un pacchetto completo che garantisce un tracking eccellente, 120 gradi di campo visivo, una risoluzione complessiva di 2880×1600 pixel e 120Hz di refresh, con la possibilità di arrivare fino a 144Hz. Non a caso è andato in sold-out per ben due volte, con il primo stock di 103.000 unità che è evaporato in pochi giorni e con la seconda mandata, arrivata il 9 marzo, che è evaporata in mezzora.

Ancor più rilevanti sono i preordini complessivi di Half-Life: Alyx che, superando quota 300.000, hanno già dimostrato quanto conta un'esclusiva del genere, anche in un ambito in cui vige ancora molta diffidenza come la realtà virtuale. Certo, non basterà per spingere le vendite, come non è bastata una libreria di titoli ormai ricca e sfruttabile anche con visori relativamente economici, ma si tratta di un passo in avanti importante i cui numeri vanno letti anche considerando requisiti minimi più alti della media. Per vestire i panni di Alyx servono infatti una GTX 1060 da 6GB o una RX 580 da 8GB montate su sistema equipaggiato con almeno 12GB di memoria, un qualcosa che nel mondo dei portatili da gioco corrisponde a un rincaro su un prezzo minimo già piuttosto alto. Ma, se non altro, il monitor inevitabilmente piccolo del nostro laptop viene rimpiazzato dal visore mentre la portabilità del sistema rappresenta un vantaggio anche in casa, dove diventa possibile spostare la postazione a piacimento in modo da godere di tutto lo spazio necessario per muoversi in libertà con i controllore virtuali.