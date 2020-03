Exit the Gungeon, la recensione

Per la recensione di Exit the Gungeon ci siamo nuovamente cimentati con il frenetico action shooter roguelike di Dodge Roll, che terminata l'esclusiva temporale su Apple Store ha fatto finalmente il proprio debutto su PC e Nintendo Switch, con quest'ultima versione oggetto dei nostri test.

Se non conoscete il gioco, un chiarimento è d'obbligo: non ci troviamo di fronte a un vero e proprio sequel dell'ottimo Enter the Gungeon, bensì a uno spin-off che riprende personaggi e ambientazioni dopo la conclusione della campagna originale, affidandoci un altro incarico particolarmente complesso.

Laddove in precedenza il nostro obiettivo era quello di entrare nel Gungeon, infatti, ora dovremo cercare di uscirne facendo riferimento a meccaniche di gameplay sostanzialmente diverse.

Messa da parte la formula twin stick shooter degli esordi, il nuovo titolo omaggia infatti classici come Super Crate Box per immergerci in impegnative sfide all'ultimo proiettile che si svolgono prima all'interno di rapidi ascensori, poi in ambientazioni statiche. Le regole sono semplici: un tasto per sparare (direzionando il fuoco con lo stick destro), uno per rotolare e uno per saltare, entrambe manovre che consentono di evitare i colpi dei nemici. Il resto? Tanta prontezza e determinazione per un'esperienza breve ma intensa, ampiamente rigiocabile.