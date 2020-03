Fortnite, World Cup 2020 cancellata a causa del Coronavirus?

La prossima estate dovrebbe tenersi la Fortnite World Cup 2020, il torneo mondiale dedicato al Battle Royale di Epic Games. Salvo imprevisti, almeno: e il più grande imprevisto di questi tempi, che continua a mietere vittime tra esseri umani (anche se la letalità non è comunque elevatissima) ed eventi, è il Coronavirus.

La Fortnite World Cup 2020 verrà cancellata a causa del Coronavirus? Può darsi, è un'eventualità attualmente impossibile da escludere. Moltissimi eventi di grande e piccola portata sono stati cancellati negli ultimi giorni, e in previsione dello sviluppo del virus è stato annullato anche l'E3 2020 di Los Angeles. La Fortnite World Cup 2020 dovrebbe tenersi appena un paio di mesi dopo l'E3 2020, precisamente tra luglio e agosto 2020, e dunque è altamente probabile che anche questo evento venga cancellato nel prossimo futuro. Soprattutto considerando che preparativi, eliminatorie e investimento di risorse dovrebbero cominciare molto prima dei mesi estivi.

La Fortnite World Cup 2019 attirò milioni di spettatori live, e la presenza fisica di migliaia e migliaia di fan di Fortnite. Manca attualmente una conferma ufficiale da parte degli sviluppatori di Epic Games, ma già il fatto che della Fortnite World Cup 2020 non si parli affatto dovrebbe essere un indicatore importante. Da questo punto di vista, la redazione di RealSport è convinta che l'evento verrà cancellato.