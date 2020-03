Huawei, AppSearch in fase di test: come installare le app senza Google Play Store

Inutile prendersi in giro: i nuovi smartphone Huawei non potranno contare sulla presenza del Google Play Store, né su quella dei servizi Google, e questo per gli utenti è un problema; soprattutto per i clienti occidentali. Ma una prima soluzione potrebbe arrivare già nelle prossime settimane da AppSearch, un utile strumento del quale vi spieghiamo il funzionamento in questo rapido articolo. Vediamo dunque cos'è e come funziona.

Ora, AppGallery di Huawei sarà il prossimo store digitale a livello mondiale su smartphone, e questo è un fatto. Ma naturalmente nel frattempo gli utenti non possono installare sui propri smartphone le app che erano tranquillamente scaricabili dal Google Play Store. AppSearch, una nuova app sviluppata proprio in questi giorni, risolve almeno parzialmente il problema: permette di trovare le app in precedenza presenti sul Google Play Store, ma da fonti alternative, e quindi di metterle in download.

AppSearch funziona solo per quelle app che erano contemporaneamente presenti per il download dal Google Play Store e da fonti terze, come ad esempio APKMirror, Amazon Store, Aptoide, ApkPure, persino sui siti ufficiali degli sviluppatori. Dunque la procedura non è altrettanto sicura, ma è per vero che le app con malware su Google Play Store hanno rappresentato un po' la normalità negli ultimi mesi, dunque è possibile fare un tentativo senza troppi dilemmi.

Huawei crede così tanto in AppSearch che prossimamente proporrà l'app direttamente all'interno di AppGallery. Se intanto volete installarla e provarla, trovate maggiori dettagli nel campo Fonte di questo articolo.