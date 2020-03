The Binding of Isaac e tutti i giochi di Edmund McMillen sono nel Stay Inside bundle

The Binding of Isaac, The Basement Collection e tutti gli altri giochi di Edmund McMillen sono raccolti all'interno del Stay Inside bundle su Steam.

Ci sono diverse iniziative nate per aiutarci a passare incolumi queste ore di quarantena a casa: c'è chi sta raccogliendo centinaia di chiavi di giochi Steam e PS4 da condividere con gli altri, chi mette a disposizione i loro giochi più famosi gratuitamente e chi crea dei bundle piuttosto ricchi e li mette a disposizione ad un prezzo speciale.

Questo è il caso di Edmund McMillen, il creatore di giochi quali The Binding of Isaac, Legend of Bum-bo e Fingered. In queste ore ha deciso di creare la raccolta Stay Inside Budle e di metterla in vendita su Steam ad un prezzo speciale: ovvero 18,82 euro. Lo sconto è dell'87%, dato che tutti assieme i giochi costerebbero 106,58 euro.

I giochi contenuti sono: The Binding of Isaac, Binding of Isaac: Wrath of the Lamb, The Binding of Isaac: Rebirth, The Binding of Isaac: Afterbirth, The Binding of Isaac: Afterbirth+, The Legend of Bum-Bo, The End Is Nigh, The Basement Collection, Closure, Bombernauts, Fingered, Crystal Crisis, Blade Strangers.

Per acquistare il bundle dovrete andare a questa pagina di Steam.