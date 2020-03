Joe Dever's Lone Wolf gratis su App Store, un regalo per alleviare la quarantena

Joe Dever's Lone Wolf è disponibile gratis su App Store: il team italiano Forge Reply ha voluto regalare il gioco ai possessori di dispositivi iOS per alleviare la quarantena da Coronavirus.



Si tratta della Complete Edition del gioco, che include in un'unica soluzione tutti e cinque i capitoli che compongono lo strepitoso mix fra RPG e librogame realizzato in collaborazione con il compianto Joe Dever.



Sfruttando al meglio il touch screen, Joe Dever's Lone Wolf ci coinvolge in un racconto coinvolgente, che alterna pagine di libro a bivi in cui bisogna prendere decisioni che andranno a influenzare lo svolgimento dell'avventura, dando vita a situazioni differenti.



L'incontro con gli immancabili nemici lascia il posto a un sistema di combattimento a turni graficamente spettacolare, in cui dovremo sfruttare le tante abilità di Lupo Solitario e le sue mosse speciali per sconfiggere avversari sempre più ostici e pericolosi.



Se non possedete un dispositivo iOS, Joe Dever's Lone Wolf è attualmente disponibile in promozione su PlayStation Store al prezzo di 4,99 euro anziché 14,99, che è la cifra cui trovate il titolo su Xbox Store e Steam. La versione Android costa invece 7,99 euro.





As we all strive to deal with the #Covid_19 emergency, we hope to offer some comfort by making Joe Dever's Lone Wolf free on iOS App Store until March 31st: https://t.co/Xejbn5kG1l

Enjoy the game and stay safe! pic.twitter.com/GkHRjx9gnK — Forge Reply (@forgereply) March 13, 2020