Twitch, leccano i cessi per la coronavirus challenge, streamer perde fiducia nell'umanità

Lo streamer Twitch Married2Gamin è rimasto letteralmente sconvolto e a perso fiducia nell'umanità a causa della coronavirus challenge partita sul social TikTok, che vede i partecipanti leccare dei cessi pubblicandone ovviamente il video sul proprio profilo. A far partire la sfida è stata l'influencer di 22 anni, specializzata nel mostrarsi in intimo, Ava Louise, che si è ripresa mentre... leccava la tazza del water di un aereo.



Married2Gamin, famoso per i video react della serie Married2TheReal, ha visto il filmato e ha perso completamente la testa. Nonostante la brevità della clip dell'influencer lecca cessi, Married2Gamin non è riuscito a finire di guardarla, tanto è stato il disgusto verso l'atto e verso la persona.



In effetti in un momento così difficile per l'intero pianeta, avevamo bisogno di una coronavirus challenge su TikTok... Che dire? Speriamo che partecipino in pochi. Naturalmente non c'è bisogno di spiegare perché si tratti di un video disgustoso e perché lanciare sfide a un virus sia un comportamento da completi idioti, vero? In effetti leccare cessi sarebbe un comportamento da idioti anche senza il virus in giro, ma immaginiamo che in questo modo Ava Louise abbia raccolto più di qualche seguace.



E noi che ci lamentavamo di una streamer che si è fotografata va le natiche lasciando la cam accesa o di un altra che è stata scambiata per una prostituta e che cavalca tori di gomma in piscina.