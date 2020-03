Doom Eternal: ottimi i primi voti della critica

Id Software pare aver fatto di nuovo centro, almeno stando agli ottimi voti della critica ricevuti da Doom Eternal, che si sono assestati per la gran parte sul nove e più, con anche qualche perfect score. Diversi anche gli otto, ma il voto più basso è un singolo 7,5, che non preclude un'ottima media per il gioco.



Di Doom Eternal è piaciuto un po' tutto: dai ritmi serrati dell'azione, alle grandiose arene, al level design che rende molto divertente andare a caccia di segreti e tanto altro. I difetti più sottolineati sono la storia, a quanto pare un po' confusionaria e, ma solo per alcuni, la difficoltà creata dalla grossa mole di strumenti da imparare a utilizzare. La sostanza comunque è che i fan degli sparatutto in prima persona hanno un acquisto obbligato da fare.



Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Doom Eternal, scritta dal capellone Pierpaolo Greco.

