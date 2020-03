Borderlands 3 su Steam, ottime vendite nonostante l'esclusiva Epic Games Store

Borderlands 3 ha registrato ottime vendite al debutto su Steam, nonostante l'esclusiva temporale su Epic Games Store abbia per forza di cose tolto qualcosa al titolo di Gearbox Software.



Disponibile su Steam da venerdì, Borderlands 3 ha totalizzato nella giornata di domenica un picco di giocatori contemporanei pari a 93.597 utenti, molto vicino al record della serie stabilito da Borderlands 2 con 123.596 utenti.



Certo, a tale successo ha senz'altro contribuito anche e soprattutto il corposo sconto di lancio del 50%, che ha consentito a tutti di procedere all'acquisto senza farsi troppi problemi, in alcuni casi persino doppiando la copia già posseduta su Epic Games Store.



La promozione per Borderlands 3 su Steam sarà disponibile fino a venerdì, mentre l'espansione Guns, Love and Tentacles farà il proprio debutto il 26 marzo.



