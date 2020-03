Epic Games Store, Watch Dogs e Stanley Parable saranno gratis dalla prossima settimana

Come ogni giovedì sono arrivati i nuovi giochi gratische l'Epic Games Store regala ai suoi iscritti. Ma questa settimana è l'annuncio dell'arrivo di Watch Dogs e Stanley Parable a tenere banco.



Procediamo, però, con ordine. Nella giornata di oggi sull'Epic Games Store sono arrivati ben tre nuovi giochi gratis: Anodyne 2: Return to Dust, A short Hike e Mutazione. Questi tre giochi saranno disponibili da oggi fino al 19 marzo 2020 alle 16.



I tre giochi prendono il posto di GoNNER e Offworld Trading Company, disponibili gratuitamente settimana scorsa.



In Anodyne 2: Return to Dust giocheremo nei panni di Nova, un addetto alla caccia delle nanopolveri, che dovrà esplorare l'isola cercando gli infetti per poi rimpicciolirsi ed entrare nei loro corpi per aspirare tutta la polvere al loro interno.



In A Short Hike dovremo divertirci a camminare, scalare e planare per gli armoniosi paesaggi di montagna di Hawk Peak. Ci sarà chiesto di seguire i percorsi tracciati oppure esplorare zone remote per raggiungere la cima. Lungo il percorso incontreremo altri escursionisti e scopriremo i tesori nascosti, il tutto con dei meravigliosi paesaggi a fare da contorno.



Mutazione è invece una telenovela mutante in cui i pettegolezzi incontrano il soprannaturale. Viaggeremo insieme a Kai nella strana comunità di Mutazione e dovremo aiutarla a occuparsi del nonno malato.



Settimana prossima, invece, saranno disponibili, sempre gratuitamente, Watch Dogs e The Stanley Parable. L'appuntamento è fissato per giovedì 19 marzo 2020 alle 17.



The Stanley Parable è un gioco di esplorazione in prima persona molto particolare, nel quale le scelte del giocatore, o le non scelte, ne definiranno l'incedere.



Watch Dogs è, invece, un open world tripla A di Ubisoft. Vestiremo i panni di Aiden Pearce, un brillante hacker che dovrà vendicarsi di un torto sfruttando le sue capacità informatiche per piegare l'ipertecnologica Chicago al suo volere.



Per accedere all'offerta basterà iscriversi e poi collegarsi a questo indirizzo. Li scaricherete?