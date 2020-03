Epic Games Store, giochi gratis annunciati con GoNNER e Offworld Trading Company disponibili

Come da tradizione, sono disponibili da oggi i nuovi giochi gratis di Epic Games Store, nella fattispecie GoNNER e Offworld Trading Company, mentre vengono presentati i prossimi regali che saranno disponibili da giovedì prossimo, 12 marzo 2020, ovvero Mutazione, Anodyne 2 e A Short Hike.



Per quanto riguarda i giochi disponibili da oggi, GoNNER, in base alla descrizione sullo stesso Store, è "un platform difficilissimo", caratterizzato dalla generazione procedurale dei livelli e e dalla presenza di elementi roguelike, che si basa molto sulla ricerca dell'high score. GoNNER racconta anche una storia di tre amici: Ikk, Morte e una balena spaziale di nome Sally.



Il secondo gioco, Offworld Trading Company, è uno strategico fantascientifico ambientato sul pianeta Marte e realizzato dal lead designer di Civilization VI, Soren Johnson. Entrambi i giochi potranno essere scaricati gratuitamente da Epic Games Store in questa pagina, a partire dal 5 marzo e fino al 12 marzo.



I prossimi giochi gratis sono invece Mutazione, Anodyne 2 e A Short Hike, dunque ben tre titoli previsti per la prossima settimana, a partire dal 12 marzo 2020.



Mutazione è uno strano gioco narrativo, una sorta di avventura fortemente basata sulla narrazione che viene definita "Una telenovela mutante in cui i pettegolezzi incontrano il soprannaturale. Viaggia insieme a Kai nella strana comunità di Mutazione e aiutala a occuparsi del nonno malato. Scopri luoghi pittoreschi, giardini magici, nuovi amici e vecchi segreti". Il tutto caratterizzato da un affascinante stile grafico in 2D.



Anodyne 2: Return to Dust è un action platform in 3D con stile d'altri tempi, che consente al protagonista di rimpicciolirsi per entrare in strani sotterranei 2D, alternando così uno stile di gioco all'altro e rimanendo sempre in linea con un'atmosfera alquanto retrò, in qualche modo simile al classico Blaster Master.



Infine, A Short Hike è un gioco d'esplorazione con elementi adventure nel quale ci troviamo a scalare e planare per vari paesaggi di montagna di Hawk Peak nei panni di un uccello avventuriero. "Segui i percorsi tracciati oppure esplora zone remote per raggiungere la cima. Lungo il percorso incontrerai altri escursionisti e scoprirai tesori nascosti".