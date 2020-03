Fortnite, Atterra al Pozzo, Idro 16 e Falegnameria Truciolandia

Le sfide del set Prova di Nitroglicerina sono ora disponibili su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. E sì, come potrete immaginare stiamo già preparando per voi tutte le guide utili del caso. Questa guida, in particolare, si soffermerà sulla sfida Atterra al Pozzo, Idro 16 e Falegnameria Truciolandia.

Avete già visto missioni simili negli ultimi due anni su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, e Atterra al Pozzo, Idro 16 e Falegnameria Truciolandia di Prova di Nitroglicerina non fa di certo eccezione: ciò che dovrete fare per completare la sfida è atterrare in questi tre luoghi, uno dopo l'altro, in qualsiasi ordine preferiate. Idro 16 si trova ad ovest di Brughiere Brumose, dopo la cascata; il Pozzo è la zona nell'estremo sud-ovest della mappa di gioco (ed è pieno di scagnozzi); infine la Falegnameria Truciolandia non è troppo distante da Siepi D'agrifoglio.

Il video qui di seguito riportato vi mostra la posizione dei luoghi citati sulla mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Il nostro consiglio è quello di completare la missione in Rissa a Squadre, dove è possibile atterrare più volte di seguito grazie al rischieramento dei deltaplani.