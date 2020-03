La Casa di Carta 4, da Netflix un nuovo trailer e la data di uscita per la serie in arrivo

Netflix ha pubblicato il trailer di La casa di carta 4, ovvero il video di presentazione della quarta stagione della celebre serie spagnola, che tornerà sul servizio di streaming video a partire dal prossimo 3 aprile.



La storia prosegue dunque con la quarta stagione di La Casa di Carta, nella quale la banda si ritrova ad affrontare uno dei momenti più difficili di sempre, considerando anche la presenza di un nemico all'interno, intento a destabilizzare e far implodere il gruppo, che mina la riuscita del colpo.



La Casa di Carta 4 inizia dunque nel caos, come riporta Movieplayer: "il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte".



Peraltro, La Casa di Carta Parte 4 si era presentata inizialmente lo scorso dicembre e la serie è stata protagonista anche di un particolare crossover con Rainbow Six Siege in un mini evento gratuito.



In tutto questo, torna dunque il cast con Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Nel mentre, Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez) compongono invece la parte del corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza. Nel cast anche Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía).