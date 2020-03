Fortnite, Scansiona uno scagnozzo in partite diverse

Ora che le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sono ufficialmente disponibili, arriva anche il momento di portarle a termine. In questa rapida guida dedicata alla Settimana 4 del Battle Royale di Epic Games si spiegheremo come comportarvi con Scansiona uno scagnozzo in partite diverse, fornendovi tutte le informazioni utili.

La nuova stagione di Fortnite Capitolo 2 ha introdotto gli scagnozzi dell'Agenzia sull'isola: si tratta di NPC pronti a fare fuoco contro di voi non appena vi vedranno. Per completare la sfida Scansiona uno scagnozzo in partite diverse, dovrete come prima cosa mettere KO e catturare alcuni di questi scagnozzi; in secondo luogo utilizzarli per sbloccare alcuni congegni delle rispettive basi segrete. Scansionando gli scagnozzi, infatti, è possibile aprire porte sigillate (contrassegnate da un dispositivo di riconoscimento facciale rosso) oppure i forzieri speciali delle scorte (quelli neri).

Il video qui di seguito riportato vi mostra come completare facilmente la missione Scansiona uno scagnozzo in partite diverse: le posizioni dell'isola di Epic Games da tenere d'occhio sono Lo Squalo, Il Pozzo, La Grotta, Lo Yacht e più in generale anche i luoghi non-indicati dove sono presenti degli scagnozzi. Per qualsiasi dubbio o necessità di aiuto potete fare riferimento alla sezione dedicata ai commenti.

Ricordiamo che trovate sulle nostre pagine anche altre guide utili a tema Fortnite, come Raccogli diverse armi boss oppure Visita Prati Permalosi, Corsa-erba e Rapide Rischiose.