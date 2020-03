Fortnite, sfide della Settimana 4 disponibili: torna Nitroglicerina

Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è pronto per le nuove sfide settimanali, cioè quelle di oggi giovedì 12 marzo 2020. Nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori di Epic Games hanno appena pubblicato il nuovo set con tutte le missioni del caso: analizziamolo più da vicino, in questo rapido articolo.

Come sempre le sfide di Deadpool e quelle di Maya non faranno parte del set delle sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2: intanto torna Nitroglicerina, con tante missioni che una volta completate garantiranno al giocatore moltissimi punti esperienza. E una volta che le avrete finite tutte quante potrete addirittura sbloccare la variante Spettri o Ombre per il costume in questione; su questo punto torneremo in seguito.

Eccovi intanto tutte le sfide di Fortnite della Settimana 4: avrete bisogno di alcune ore per completarle, e torneremo a fornirvi tutti gli aiuti possibili con le nostre solite guide. Per i forzieri e gli atterraggi potete utilizzare intanto la modalità Rissa a Squadre, che rende tutto più facile: qui è infatti presente il respawn! L'elenco è riportato di seguito.

Cerca dei forzieri a Parco Pacifico o Pantano Palpitante

Distruggi le strutture avversarie con mine di prossimità o esplosivi telecomandati

Pesca con esplosivi

Elimina i giocatori a l'Agenzia o Sabbie sudate

Cerca scatole di munizioni in diversi luoghi indicati

Usa le granate esca

Infliggi danni ai giocatori mentre sei a bordo di un motoscafo

Scansiona uno scagnozzo in partite diverse

Visita Prati Permalosi, Corsa-erba o Rapide Rischiose

Raccogli diverse armi boss