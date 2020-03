Coronavirus: folding@home ha bisogno delle GPU dei vostri PC per combattere il SARS CoV-2

Il progetto folding@home ha bisogno delle GPU dei vostri PC per aiutare la ricerca a combattere il coronavirus SARS CoV-2.



La definizione di Wikipedia di Folding@home dice: "si tratta di un progetto che utilizza il calcolo distribuito per simulare e studiare diversi fenomeni, quali il ripiegamento delle proteine, la progettazione di farmaci e altri tipi di dinamiche molecolari. Il progetto usa la potenza di calcolo inutilizzata di migliaia di PC di proprietà di volontari, che hanno deciso di installare e di eseguire un apposito software sul proprio computer. Il suo scopo principale è quello di determinare i meccanismi di ripiegamento delle proteine, che è il processo mediante il quale le proteine raggiungono la loro struttura tridimensionale finale, e di esaminare le cause che portano ad errati ripiegamenti delle stesse."



In altre parole folding@home sfrutta la potenza di calcolo di diverse macchine sparse per il globo a scopo scientifico. PS3 faceva parte di questo progetto, poi il mondo delle console si è allontanato dall'iniziativa.



Adesso la ricerca ha bisogno più che mai dei vostri PC. Siete sempre stati orgogliosi della capacità delle vostre macchine di far girare i migliori giochi sul mercato a velocità sovrumane, adesso potete usare i poteri dalla "PC Master Race" per aiutare l'umanità a superare uno dei periodi più strani e bui degli ultimi anni.



Attraverso una pagina Reddit i membri del progetto folding@home stanno reclutando nuovi adepti per aiutare il Dr. Greg Bowman a studiare il virus SARS CoV-2, conosciuto comunemente come coronavirus. Al momento il progetto si basa sui calcoli fatti dalla GPU, ma presto arriverà anche l'applicazione che metterà alla prova le nostre CPU.



Potete scaricare l'app a questo indirizzo, mentre su questo thread troverete maggiori informazioni su come installare il programma o sui risultati raggiunti.



I progetti sui quali si sta lavorando sono (in lingua inglese):



11741: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) receptor binding domain in complex with human receptor ACE2.



11746: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) receptor binding domain in complex with human receptor ACE2 (alternative structure to 11741).



11742: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) protease in complex with an inhibitor.



11743: Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) protease - potential drug target.



11744: Coronavirus SARS-CoV (SARS causing virus) receptor binding domain trapped by a SARS-CoV S230 antibody.



11745: Coronavirus SARS-CoV (SARS causing virus) receptor binding domain mutated to the SARS-CoV-2 (COVID-19 causing virus) trapped by a SARS-CoV S230 antibody.



Parteciperete?