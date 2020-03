Fortnite e sfide di Maya, modifiche da Epic Games: erano troppo difficili?

Epic Games ha annunciato a sorpresa a tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2 di aver modificato le sfide di Maya. E adesso sono diventate davvero molto più semplici che in precedenza: cerchiamo di capire cos'è accaduto, con più precisione.

Probabilmente negli ultimi tre giorni anche voi avrete avuto difficoltà nel completare la nuova sfida di Maya, introdotta nello scorso fine settimana su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. La missione richiedeva di ottenere otto eliminazioni in cinque partite diverse, un compito davvero ostico anche per i giocatori più bravi del Battle Royale; per di più la missione era anche vittima di un bug, e non calcolava con precisione i progressi (o non li calcolava affatto, diventando così definitivamente frustrante).

Ora con le modifiche di Epic Games è cambiato tutto. Gli sviluppatori hanno modificato la sfida di Maya di Fortnite Capitolo 2 cambiandone i requisiti: non è più necessario ottenere otto eliminazioni di seguito, ne basta una in cinque partite differenti (una medaglia di bronzo in sopravvivenza per ogni partita). Il cambio di difficoltà complessivo appare quasi sospetto: difatti molti giocatori hanno sottolineato che probabilmente la missione era troppo difficile per l'utenza del Battle Royale.

Vi terremo aggiornati se qualcosa dovesse nel prossimo futuro, intanto approfittatene: Epic Games potrebbe cambiare nuovamente idea. Le sfide di Maya servono, ovviamente, per personalizzare la Skin Maya, primo oggetto cosmetico di questo tipo all'interno del titolo.