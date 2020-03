GTA Online: giocatori uccidono prostitute per duplicare le auto

In GTA Online è emerso un bug che, a quanto pare, consente di ottenere dei duplicati delle auto con una procedura che coinvolge l'uccisione di prostitute, tanto per rimanere in tema con il classico spirito della serie Rockstar Games.



La pratica è basata su un glitch ed è talmente diffusa da aver spinto gli sviluppatori a lavorare su una patch nel tentativo di eliminare il problema alla base. L'aggiornamento è uscito proprio ai primi di marzo, ma sembra non impedire l'utilizzo del sistema, visto che i giocatori hanno puntualmente ricominciato ad utilizzarlo seguendo una metodologia leggermente diversa.



Si tratta di un sistema che prevede di prendere l'auto che si vuole duplicare, invitare al suo interno una delle numerose "operatrici del sesso a pagamento" che si trovano in giro per Los Santos, parcheggiare l'auto presso un Mobile Operations Center in modo da rendere impossibile l'uscita della signorina e poi danneggiare l'auto in qualche modo.



Il giocatore deve poi chiamare la propria compagnia d'assicurazioni, riprendere l'auto da duplicare e portarla dentro un garage, poi riportarla fuori e a quanto pare uccidere la prostituta, cosa che farebbe scomparire questa insieme all'auto in questione. Quando l'utente torna all'interno del Mobile Operations Center, dovrebbe comparire una copia dell'auto. Insomma, la questione è piuttosto complessa da spiegare ma ci sono vari tutorial su come effettuare l'operazione, come questo video su YouTube.



Certamente, si tratta di una pratica decisamente cruenta, piuttosto in linea con lo stile di GTA Online, d'altra parte, che continua peraltro a far segnare record tra micro-transazioni e giocatori.