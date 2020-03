WINDTRE Unlimited con GIGA illimitati: tutte le offerte in arrivo dell'operatore unico

WINDTRE sta arrivando: il nuovo operatore unico è stato finalmente annunciato da Wind e 3 Italia negli scorsi giorni, e adesso si attende semplicemente la convergenza delle SIM sul mercato (che avverrà automaticamente, almeno per i clienti di 3 Italia) e il debutto delle nuove offerte dell'operatore.

Grazie alle anticipazioni di Mondomobileweb delle scorse ore, possiamo già parlarvi delle nuove offerte in arrivo di WINDTRE. A cominciare dalla WINDTRE Unlimited, che dovrebbe diventare disponibile sul mercato dal prossimo 16 marzo 2020. Offrirà minuti, SMS e GIGA illimitati al prezzo di abbonamento di 29,99 euro al mese. Il costo elevato si giustifica con l'essenza 5G Ready dell'offerta, dunque potrete navigare senza limitazioni alla massima velocità con supporto alla nuova tecnologia.

WINDTRE proporrà poi le offerte per ora note con il nome di Medium, Large e XLarge, articolate come di seguito riportato:

Medium con 20 Giga di traffico internet Top Speed, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS a 12,99 euro al mese con Easy Pay

Large con 40 Giga di traffico internet Top Speed, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS a 14,99 euro al mese con Easy Pay

XLarge con 60 Giga di traffico internet Top Speed, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS a 16,99 euro al mese con Easy Pay