Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 11/3/2020

Nelle offerte Amazon di oggitornano con prepotenza gli smartphone con una buona offerta per il Motorola One Zoom, un ritorno a un prezzo accettabile per il potente Honor 20 e la prima comparsa dello Huawei Mate Xs 5G, uno smartphone OLED pieghevole da oggi in preordine. Il ruolo dell'outsider tocca al televisore Samsung The Frame, in sconto nella versione da 55 pollici, che gode di una buona immagine e di una gran cura per il design.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.