Dragon Ball, One Piece e Naruto: manga gratis per tutti, anti-noia da Coronavirus

In queste settimane molto difficili a livello globale, in cui vari paesi stanno combattendo le prime apparizioni o la diffusione su larga scala del Coronavirus (l'Italia ne sa qualcosa purtrppo), un altro gesto importante arriva dal Giappone. L'iniziativa di cui vi parliamo in questo rapido articolo può essere riassunta con una sola parola: manga gratis per tutti, grazie al Giappone.

Avete capito bene: il Giappone ha deciso, in collaborazione con testate molto importanti, di rendere disponibili centinaia e centinaia di capitoli dei più famosi manga al mondo. Per esempio rientrano nell'iniziativa Dragon Ball, One Piece, Naruto, ma anche Hunter x Hunter, Bleach e chissà quante opere meno note; sono fruibili online, per esempio attraverso la piattaforma digitale nota come Manga Plus, che già sta combattendo la pirateria del settore dalla fine del 2019.

Il Giappone ha reso disponibili gratuitamente tutti questi manga, con un numero notevole di capitoli di tankobon complessivi, per rendere un po' più tollerabile il periodo di quarantena: un'idea anti-noia, insomma. Iniziative simili, per esempio, a quelle relative ai servizi gratis disponibili in Italia con l'emergenza del Coronavirus, di cui vi abbiamo già parlato.