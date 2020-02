Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, Skin Maya: personalizzazioni e sfide

Una delle novità più importanti della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 è stata l'introduzione della Skin Maya, il primo costume completamente personalizzabile da parte del giocatore. Con l'acquisto del Pass Battaglia della nuova stagione si riceve la skin di default, che poi dall'Agenzia può essere liberamente modificata. Questa guida vi spiegherà come.

Per accedere alle personalizzazioni della Skin Maya dovrete recarvi nell'area potenziamenti dell'Agenzia: schermata del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, dove si trova anche il quartier generale, poi in alto a destra nel menù. Qui alcune informazioni a schermo vi parleranno di Maya e noterete come ogni singolo dettaglio, dalla testa ai piedi fino alle espressioni facciali, possa essere modificato.

Vanno tenute a mente però almeno due considerazioni. La prima: ogni cambiamento per Maya confermato dal giocatore è irreversibile: vuol dire che se, ad esempio, sceglierete i capelli rossi, poi non potrete più ripristinare quelli iniziali. Secondo: ogni nuovo accessorio e ogni nuova modifica verranno sbloccati di settimana in settimana, previo completamento di alcune sfide aggiuntive. Per esempio, è già possibile modificare i capelli del costume, dopo aver inflitto 250 danni con un fucile d'assalto in cinque partite diverse. Ecco un video per tenere facilmente tutto a mente.