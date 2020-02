Grounded: aperta la pagina Steam con dettagli sull’Accesso Anticipato

Obsidian Entertainment ha aperto la pagina Steam del suo survival Grounded, che, a quanto pare a breve sarà disponibile in Accesso Anticipato. Lo sviluppatore ha pubblicato anche un lungo post di spiegazioni sul perché di questa scelta, inusuale per i suoi standard:



Perché l'accesso è anticipato?

"Nelle nostre precedenti esperienze di crowdfunding, abbiamo trovato vantaggioso coinvolgere anticipatamente la community nel progetto. L'accesso in anteprima ci dà la possibilità di ricevere e implementare il feedback della community per creare agilmente un gioco migliore. Grounded è il tipo di esperienza in cui il feedback della community sarà fondamentale e l'accesso in anteprima ci consentirà di riceverlo fin dall'inizio."



Per quanto tempo questo gioco rimarrà in accesso anticipato?

"Vogliamo creare la miglior esperienza possibile e avere delle tempistiche precise su un gioco in fase iniziale di sviluppo è molto difficile. Ciò detto, desideriamo anche essere trasparenti con la nostra community, quindi condivideremo le nostre stime ragionate, pur sapendo che i piani potrebbero cambiare. Il rilascio di Grounded è previsto per il 2021."



Quali saranno le differenze fra la versione completa e quella ad accesso anticipato?

"Ci sono tantissimi contenuti che vogliamo proporre con Grounded, ma alcune delle idee e delle funzionalità potrebbero subire delle modifiche importanti in base al feedback della community. Il nostro piano attuale per il rilascio completo comprende le seguenti funzionalità:

Storia completa

Carte e achievement di Steam

Più insetti, naturalmente!

Più ambienti e biomi

Più formule per la creazione di oggetti

Funzionalità aggiuntive e sistemi aggiornati per migliorare l'esperienza generale"