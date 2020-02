Dragon Ball Super: una tecnica mai vista prima, nel capitolo 57 del manga

Il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super ha mostrato per la prima volta in assoluto nella storia del franchise una tecnica mai vista prima. Ve la raccontiamo in questo rapido articolo, invitandovi però ad interrompere qui la lettura se non desiderate spoiler di alcun tipo.

In realtà potreste anche già aver letto il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super, dato che è disponibile gratuitamente e legalmente online sul sito web di Manga Plus. Ma torniamo alla tecnica di combattimento appena introdotta da Akira Toriyama e Toyotaro: è la fusione tripla, e ha permesso a tre diverse guerriere di Moro di fondersi assieme in una creatura spaventosamente potente.

Il maestro Muten (Genio delle Tartarughe di Mare) aveva sconfitto facilmente le tre guerriere di sesso femminile di Moro: queste ultime allora hanno usato una tecnica segreta, la fusione tripla. L'essere risultate ha messo in difficoltà senza problemi prima Muten e poi anche Crilin, costringendo il secondo dei due a mandare un messaggio a Goku. La fusione tripla è dunque potentissima: potranno utilizzarla anche i Saiyan, in futuro? Magari proprio contro Moro?