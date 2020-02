Twitch, la body painter Forkgirl è stata bannata nonostante abbia seguito le regole sulla nudità

Twitch ha bannato a vita la body painter forkgirl, nonostante la ragazza affermi di aver seguito alla lettera le regole della piattaforma. Twitch ha delle linee guida molto vaghe riguardo al body painting e al cosplay. Brian 'Citizen' Petrocelli, il product marketing di Twitch, ha dichiarato durante una Twitch Town Hall che il body painting è ammesso, dato il suo contesto, ma non c'è tanto di più in merito.



Molti della comunità che segue il body painting su Twitch sono quindi curiosi di sapere come comai forkgirl sia stata bannata: cosa avrebbe fatto di diverso dalle altre? Per inciso, lo streaming che ha portato alla sua cacciata risale al 13 febbraio,



A ben vedere si tratta di una richiesta più che legittima per capire cosa sia davvero ammesso e cosa no su Twitch. Il body painting è stato sempre al limite, perché fondamentalmente mostra dei corpi parzialmente nudi che vengono dipinti, ma è stato tollerato perché considerato una forma d'arte. Comunque sia è forkgirl stessa ad aver chiarito il punto della situazione in un messaggio pubblicato su Twitter:



"La comunità di body painting su Twitch merita ciò che le è stato promesso. delle regole chiare. Il mio canale mi è stato erroneamente sottratto e io vi chiedo di riattivarlo."



Forkgirl ha anche mostrato un'immagine di come si è presentata nello streaming che le ha causato il ban, per dimostrare di non aver violato alcuna regola (i seni sono opportunamente coperti e non si vede la parte inferiore del corpo). Che sia stata bannata per contenuti sessualmente suggestivi?



Twitch tiene da sempre un comportamento ambiguo sui contenuti di natura sessuale. Ad esempio non tollera ammiccamenti come quelli di Alinity Divine, oppure gli streaming provocanti di Amouranth, ma banna senza troppi riguardi persone a caso, applicando le sue regole in modo spesso arbitrario.

