Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 22/2/2020

Le offerte Amazon di oggi, ancora parte della gaming week, ci mettono di fronte a prezzi decisamente ragionevoli sia per il recente Star Wars Jedi: Fallen Order, sia per le periferiche che includono un monitor HP OMEN da 144Hz, un BenQ da 75 Hertz caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo e il sobrio ma valido mouse wireless Logitech G305.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.