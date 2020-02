Alan Wake, cosa vorremmo in...

Cosa vorremmo in... è una rubrica a cadenza mensile dedicata ai giochi più attesi dal pubblico. Ma rispetto alle tradizionali anteprime, tratta l'argomento in maniera più diffusa, immaginando come potrebbe essere un titolo, o come si vorrebbe che fosse, piuttosto di come sarà. Alan Wake è stato probabilmente uno dei giochi meno "compresi" dal pubblico di questa generazione di console. Il titolo era un'avventura in terza persona dalle meccaniche abbastanza simili a quelle di Silent Hill, condita da una trama dalla forte impronta thriller psicologica, e venata da una sensazione di inquietudine che prendeva spunto a piene mani dalla letteratura fantastica dei vari Lovecraft, Barker e Stephen King, oltre che dal romanzo di Mark Z. Danielewski intitolato Casa di foglie. A oggi, stando a quanto dichiarato tempo fa dallo sviluppatore Remedy Entertainment, Alan Wake ha venduto oltre quattro milioni e mezzo di copie. Poche rispetto alle aspettative, discrete considerando la "partenza" di un gioco che era stato erroneamente accolto con scetticismo e diffidenza da molti.

Un giorno, forse…

Per dirla come Oskari Hakkinen di Remedy, "il franchise ha buone gambe, come accade spesso per le esperienze narrative di un certo tipo. A suo modo è un cult." E allora perché non farne un sequel, specie ora che il team di sviluppo finlandese ha acquisito i diritti di pubblicazione del brand precedentemente in mano a Microsoft? Probabilmente perché richiederebbe investimenti e risorse importanti, come ha lasciato intendere Sam Lake, leader del team scandinavo, che qualche mese addietro ha dichiarato che gli piacerebbe farlo, anche se per realizzarlo "servirebbero una serie di contingenze favorevoli". Nella speranza che ciò accada quanto prima, e che quindi arrivi finalmente un Alan Wake 2, abbiamo nel frattempo pensato ad alcune idee che potrebbero essere implementate nel gioco a livello di trama e gameplay.

A dire il vero un secondo episodio ufficiale, a grandi linee, era già stato pianificato proprio verso le battute finali dello sviluppo del primo progetto, e alcune delle idee scartate per il primo Alan Wake erano state messe da parte con l'intenzione di riprenderle in un eventuale seguito. Fra queste un sistema di illuminazione più incisivo sul gameplay, effetti particellari e di distorsione dell'immagine in tempo reale più realistici, controlli più flessibili e livelli ancora più ampi ambientati all'aperto. Partendo da queste basi, ci piacerebbe quindi trovare nel gioco una maggiore varietà di enigmi da risolvere, più libertà di esplorazione e un più ampio assortimento di nemici. Per sfruttare a dovere scenari più ampi, sarebbe secondo noi interessante inserire delle sessioni giornaliere più articolate, da alternare a quelle in notturna e più horror.

Queste costituirebbero quasi momenti nei quali tirare il fiato, ma anche utili ad approfondire alcuni di quegli aspetti secondari della storia narrata, ma certo interessanti da scoprire per i videogiocatori più curiosi. L'idea sarebbe quella di consentire a questi ultimi di esplorare liberamente determinate aree anche alla luce del sole, oppure di camminare per le vie di qualche cittadina interagendo di più e liberamente con gli abitanti del luogo. Questo potrebbe offrire più varietà al gioco, consentendo agli utenti di conoscere dettagliatamente, come scritto, le storie degli abitanti o di personaggi secondari (nel sequel pensato da Remedy Entertainment, l'agente Barry Wheeler, Alice e lo sceriffo Sarah Breaker avrebbero avuto più spazio), e fornire magari lo spunto agli sviluppatori per ideare delle missioni secondarie utili per trovare oggetti particolari, sbloccare trofei e obiettivi o, ancora, raccontare in maniera interattiva una qualche leggenda locale.