ASUS ROG Chakram, la recensione

Con la recensione dell'ASUS ROG Chakram ci misuriamo con un nuovo mouse di fascia alta basato su un brand in forte crescita, cresciuto a suon di schede video e schede madri, ma ormai esteso alla componentistica da gioco a tutto tondo. D'altronde il settore del gaming PC è in forte crescita ed è stato preso d'assalto dalle compagnie di punta del settore con ottime cuffie, monitor sempre più avanzati e un sacco di nuovi mouse tra cui questo ROG Chakram che si propone come opzione di lusso non solo per qualità estetica e rifiniture, ma per l'elevata versatilità. Funziona infatti sia in modalità Bluetooth che WiFi 2,4GHz, includendo anche un cavo USB da 1,8 metri che permette di collegarlo direttamente al PC. Inoltre, pur mantenendo una forma da classico mouse da gioco, si distingue grazie a un piccolo joystick laterale, posizionato in corrispondenza del pollice, che funziona sia in forma digitale, diventando una sorta di evoluzione del tastierino laterale dei mouse da MOBA, sia in forma analogica, funzionando come uno stick da joypad.

Caratteristiche e particolarità

Le caratteristiche principali dell'ASUS ROG Chakram, al momento disponibile solo in versione destrorsa, sono quelle che ci aspettiamo da un mouse da gioco di fascia alta includendo sensore ottico da 16000 DPI, 100 DPI di risoluzione minima, rilevazione del movimento precisa fino 400 pollici per secondo, switch meccanici Omron Blue per i due tasti principali e polling rate da 1000Hz nelle modalità WiFi e cablata. Non mancano inoltre ricarica veloce, ricarica wireless Qi, tre profili di memoria per richiamare al volo le impostazioni preferite a seconda della situazione e tre zone di illuminazione RGB separata, ovviamente compatibili con AURA Sync, che comprendono una striscia sul frontale, sotto ai tasti e sopra all'ingresso del cavo USB rimovibile. Ben visibile quindi ed efficace nell'esaltare le linee spezzate della parte anteriore del mouse che si contrappongono a quelle morbide che caratterizzano sia il posteriore, abbondante e pensato per riempire bene la mano, sia l'ala, classica in questo tipo di mouse ma abbondante nel Chakram, che si estende sul fianco sinistro, abbracciando la nostra mano in corrispondenza del pollice. La seconda zona RGB è invece tutta dedicata alla rotella mentre la terza spunta da dietro, con il logo ROG che risulta visibile attraverso la copertura posteriore, scura e opacizzata ma trasparente.

Abbastanza da intravedere il dongle wireless che è incastrato all'interno del mouse, cosa che oltre risultare sfiziosa ci evita il rischio di smarrire il prezioso aggeggio USB dalle pericolosamente piccole dimensioni. Da notare, inoltre, che recuperarlo dalle viscere del mouse ASUS, pensato per facilitare personalizzazione e manutenzione, è tutt'altro che difficile. Sia la copertura che i tasti sono infatti a incastro e sono tenuti fermi da piccoli magneti che, più che sufficienti per tenere tutto fermo durante l'uso, permettono di rimuovere con estrema facilità tutta la parte superiore del mouse, consentendo anche di pulire bene il tutto e di sostituire gli switch preinstallati Omron Blue con una coppia di switch Omron Silver, più adatti a chi vuole un po' di resistenza in più dai tasti. Oltre a questi, tra l'altro, la confezione include una cover di ricambio per il logo posteriore, il classico adesivo ROG, stick di dimensioni differenti, una placca per sostituirli in toto in caso non ci servano, una custodia da trasporto e una pinzetta per sostituire gli switch senza fare danni. Il resto della personalizzazione lo troviamo invece con il software Armoury II che permette, collegando il mouse al PC tramite cavo o WiFi, di gestire illuminazione, mappatura dei tasti, parametri del sensore e profili.