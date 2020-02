Assembla che ti Passa #236

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



Mentre lo stivale affronta il primo vero focolaio del Coronavirus COVID-19, l'intero pianeta è alle prese con gli effetti collaterali di un epidemia che ha portato Facebook ad annullare la sua partecipazione al Games Developer Conference e Sony a ritirarsi dal PAX East, suscitando preoccupazioni diffuse per la possibile cancellazione degli eventi principali della scena tecnologica. D'altronde è proprio quello che è successo con il Mobile World Congress, annullato per evitare i rischi di contagio, e in egual misura l'accusa di negligenza con possibili conseguenze dirette sulle vendite, in manifestazioni che raccolgono in spazi chiusi migliaia di persone. Ma nonostante il timore, sempre più fondato, delle cancellazioni e del possibile ritardo di console, visori e componenti hardware, gli annunci potrebbero trovare comunque una strada verso di noi, slittando sul web, come già successo nel caso dei nuovi smartphone, che ormai fa parte integrante del tessuto commerciale e sociale dell'umanità. Anche nello scenario peggiore potremmo quindi trovarci di fronte, a breve, alla presentazione delle nuove GeForce RTX 3000, con il CEO di NVIDIA, Jen-Hsun "Jensen" Huang, che, parlando del recente record di 314 dollari raggiunto dalle azioni della compagnia, ha anticipato novità per la GPU Technology Conference di fine marzo. Non è detto, però, che si tratti delle GPU consumer basate su Ampere, con il debutto della nuova architettura a 7 nanometri che potrebbe avvenire con la classica versione professionale per supercomputer e datacenter, anticipando le RTX 3080 e RTX 3070 che potrebbero essere mostrate durante eventi destinati ai giocatori come l'E3 o la GamesCom, sempre ovviamente che non vengano cancellate. In ogni caso ci aspettiamo che le nuove GeForce arrivino entro il terzo trimestre del 2020, spingendo ulteriormente le azioni NVIDIA nel caso in cui le indiscrezioni sulla potenza smisurata e il prezzo diminuito si rivelino veritiere. Dovranno però vedersela con le nuove soluzioni di una AMD a quanto pare decisa a giocarsela di nuovo nella fascia alta con le nuove BIG Navi, schede basate su transistor a 7 nanometri di seconda generazione che promettono un bel salto rispetto alla Radeon RX 5700 XT, al momento soluzione di punta AMD, escludendo la Radeon VII distribuita solo in edizione limitata. Anche quest'ultima, però, dovrebbe essere letteralmente schiacciata da una serie che promette almeno un modello in grado di superare di un 17% una GeForce RTX 2080 Ti e quindi di potersi muovere con discreta agilità nel campo del 4K. Potrebbe quindi trovare un buon collocamento, con un prezzo adeguato, magari affiancando in quanto a prestazioni una GeForce RTX 3080.

Ma è davvero presto per festeggiare. Con incognite come i prezzi di lancio, il supporto per l'accelerazione del ray tracing e le prestazioni effettive è davvero troppo presto per parlare di un ritorno a un clima di concorrenza a tutto tondo anche nel campo delle GPU, ma la speranza è forte, corroborata sia dall'addio ai limiti dell'architettura GCN, sia dal piccolo miracolo fatto da AMD nel campo delle CPU. Non sappiamo invece cosa pensare della realtà virtuale in un momento in cui l'attenzione si è riaccesa grazie a Half-Life: Alyx, ma i numeri globali sono ancora tremendamente bassi. Le vendite del Valve Index sono si raddoppiate grazie all'annuncio del titolo e si sono fermate solo a causa dell'esaurimento delle scorte, ma il panorama globale, nonostante diversi giochi di valore in circolazione, ci porta a essere cauti circa la possibilità che i visori 3D siano pronti a uscire dalla loro nicchia. Le vendite sono cresciute, passando dai meno di 4 milioni complessivi del 2017 ai circa 6 milioni del 2019, ma sono spalmate su diverse piattaforme, con il PlayStation VR che oltre a risultare ben più limitato, cosa inevitabile visto il prezzo contenuto, sta arrivando a fine vita con PlayStation V. Eppure il mercato ci crede. Steam ha tirato fuori un nuovo gioco dopo un lungo silenzio e ha realizzato un sistema di tracking eccellente che ritroviamo parlando dei nuovi visori HTC Vive, tutti contraddistinti dall'estetica classica della serie, dal visore apribile, dalla risoluzione di 1440x1700 pixel e diverse altre tecnologie per migliorare l'immagine. Sono però differenziati proprio dal tracking che per il Vive Cosmos Play, modello entry level da 500 dollari, si affida a un sistema da sei fotocamere, abbinate ovviamente ai controller Cosmos. Il modello da 700 dollari, chiamato semplicemente Cosmos, sfrutta invece 6 telecamere per rilevare i movimenti del giocatore, mentre il Vive Cosmos Elite, il cui prezzo arriva a 900 dollari, include due controller più avanzati wand e due base station SteamVR che dovrebbero garantire il top in termini di tracking. Non mancherà, infine, un Cosmos XR per sviluppatori con doppia telecamera passthrough che come i precedenti arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2020, anche se inizialmente in forma di dev kit come lascia intuire l'assenza di informazioni sul prezzo. Dovremmo però saperne di più durante la GDC, anche se non abbiamo fretta vista la lunga strada che dovrà percorrere questa tecnologia prima che il rapporto tra qualità dell'esperienza e prezzo la renda appetibile per il mercato di massa, dando finalmente il via all'era della realtà virtuale.