E3 2020 cancellato, forse spostato online: ecco quando potrebbe arrivare la conferma ufficiale

L'E3 2020 potrebbe essere stato cancellato soprattutto a causa della minaccia del Coronavirus, le voci continuano a fluire e sembra mancare ormai solo l'ufficialità, con la conferma da parte dell'ESA che dovrebbe arrivare oggi pomeriggio, a quanto pare già con un orario preciso in base a quanto riferito da diverse fonti e con la possibilità dell'annuncio di un nuovo evento online.



Secondo Bloomberg, l'Entertainment Software Association, ovvero l'ente che si occupa dell'organizzazione dell'E3, dovrebbe pubblicare una comunicazione ufficiale oggi, 11 marzo 2020, alle ore 9:30 PT, ovvero le 17:30 italiane.



Diverse fonti, che citano una comunicazione interna che sarebbe arrivata a vari addetti ai lavori ed elementi interni all'industria videoludica, parlano anche della possibilità di una modifica sostanziale dell'organizzazione e della struttura dell'evento, che potrebbe diventare esclusivamente online.



In particolare, l'ESA starebbe "esplorando nuove opzioni per un evento E3 online per questa estate", secondo una nota inviata ai principali partner dell'evento. Si tratta ancora di voci di corridoio, ma sono ormai talmente insistenti da essere diventate molto convincenti.



C'è da capire come si organizzeranno a questo punto coloro che puntavano sull'E3 2020 per i propri annunci ufficiali, considerando che la maggior parte probabilmente si affiderà a iniziative più specifiche e di minore impatto, salvo ovviamente prendere parte a quello che l'ESA deciderà di fare nel caso in cui venisse modificata la struttura dell'E3 2020.



In particolare, siamo curiosi di capire come si organizzerà Microsoft, visto che puntava particolarmente sul suo grande show dell'E3 2020 anche per presentare probabilmente Xbox Series X, mentre Sony aveva già da tempo annunciato la sua assenza insieme ad altri. La questione per quest'anno è legata soprattutto alla minaccia del Coronavirus, ovviamente, ma considerando il periodo un po' di crisi dell'E3 è possibile che la modifica diventi permanente anche per i prossimi anni, in attesa di saperne di più.