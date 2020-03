The Seven Deadly Sins: Grand Cross, la recensione

Vista la distribuzione su Netflix in tutto il mondo, la serie anime è una delle più note al momento, per questo in molti potranno guardare con attenzione a questa recensione di The Seven Deadly Sins: Grand Cross per piattaforme mobile. Si tratta, manco a dirlo, di un RPG mobile con elementi gacha che... No, aspettate! È difficile da credere ma non è proprio il solito titolo spilla-soldi costruito in mezz'ora mettendo insieme una licenza importante e un adattamento alla bell'e meglio del solito template di questo genere di giochi. Cioè, molti elementi si rifanno a quel rigido canone che ormai conosciamo fin troppo bene, ma c'è da dire che in questo caso tutto il progetto è stato studiato in maniera molto attenta e composto con una cura che è difficile da trovare anche nelle produzioni di più alto profilo. Non che ci sia ormai una distinzione così netta, ma siamo praticamente di fronte a un gioco di livello "console", per così dire, sia in termini tecnologici che di cura nella presentazione, cosa che appare subito evidente fin dai primi minuti.



The Seven Deadly Sins: Grand Cross riprende abbastanza fedelmente la storia della prima stagione della serie animata, ma invece di affidarsi esclusivamente a scene d'intermezzo animate estrapolate direttamente dall'anime (che sono comunque presenti, ma solo in certi casi) ricostruisce i momenti fondamentali della serie direttamente nell'engine del gioco, con una grafica in 3D e cel-shading veramente di ottima fattura. Questo consente agli appassionati di ripercorrere gli eventi noti con curiosità, per notare anche il remix effettuato dagli sviluppatori, e inoltre introduce in maniera molto esplicativa anche coloro che non conoscono l'originale all'interessante storia fantasy di The Seven Deadly Sins. Si tratta, in buona sostanza, di aiutare Meliodas e i suoi variopinti compagni nella lotta contro un regime corrotto, sostenuto dai Cavalieri Sacri che celano la propria fame di potere dietro apparentemente gloriose insegne da paladini. Dettaglio non da poco, le voci del gioco sono quelle originali in giapponese ma sottotitoli e testo scritto sono tutti in un ottimo italiano.





Per il resto, la struttura generale del gioco resta quella standard di questo genere: le parti narrative sono inframmezzate da combattimenti e dalla gestione dei personaggi, su cui grava l'immancabile dinamica gacha per la conquista di nuovi combattenti, ma il tutto è inserito in un insieme piuttosto organico, che non restituisce (o almeno non subito) l'impressione della classica trappola acchiappa-soldi. Il tutto, poi, è sormontato da un impianto grafico veramente di grande qualità, che ci trascina a forza all'interno del mondo di The Seven Deadly Sins (peraltro già ben caratterizzato di suo) e ci cattura nella sua narrazione costante.