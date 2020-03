Panzer Corps 2, la recensione

La recensione di uno strategico a turni come Panzer Corps 2 è sempre complicata da scrivere. Vuoi perché è impossibile renderne la complessità in poche righe, vuoi perché stringendo all'osso, ciò si cerca in questi giochi è qualcosa che pur descrivendo una a una le loro meccaniche, si riesce a cogliere appena. Stiamo parlando di prodotti che possono sembrare inaccessibili nella loro austerità, ma che paradossalmente funzionano solo se, una volta padroneggiate tutte le meccaniche, riescono a trasmettere l'idea che le scelte fatte sul campo di battaglia abbiano un peso vero sullo svolgersi degli eventi e non siano semplicemente il frutto della ricostruzione della volontà dei designer.

Grafica: rinnovamento completo

Panzer Corps 2 è uno di quei titoli in cui ti trovi a osservare il campo di battaglia per interi minuti, studiando la catena di mosse più appropriata per raggiungere gli obietti prefissati, siano essi la cattura di una o più città, la distruzione di una certa struttura o la difesa di un territorio. Si tratta del seguito ufficiale di Panzer Corps, strategico del 2011, sviluppato sempre da Flashback Games, seguito spirituale della serie Panzer General. In entrambi il giocatore guida l'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale.



Il primo Panzer Corps è un titolo amatissimo dagli amanti degli strategici a turni e nel corso degli anni è stato arricchito da ben diciassette DLC. Per questo motivo molti temevano che il seguito uscisse monco, cioè con meno contenuti del vecchio capitolo.

Fortunatamente non è così e l'offerta base è già molto ricca, visto che comprende cinque campagne non lineari e circa mille unità, oltre a una serie di nuove caratteristiche che aggiungono valore al tutto.



La più evidente è il rinnovato motore grafico: Panzer Corps 2 girà su Unreal Engine e, pur essendo sempre giocato su mappe divise in caselle esagonali, è molto più piacevole da guardare dei suoi predecessori. Certo, non aspettatevi miracoli, ma per il genere cui appartiene il lavoro svolto è davvero notevole, tra unità ben modellate e tutte diverse tra loro e territori pieni di dettagli. Chi si stesse preoccupando per la leggibilità non tema, perché Panzer Corps 2 offre diversi livelli di zoom, che aumentano e diminuiscono la porzione di mappa inquadrata, oltre alla preziosa possibilità di passare in qualsiasi momento alla visione tattica del campo di battaglia, che semplifica visivamente tutte le forze schierate, mostrando solo le informazioni che servono davvero (punti movimento, azioni residue, caratteristiche e altro ancora).



Anche l'interfaccia utente è un bel passo in avanti rispetto a Panzer Corps: non solo è più piacevole graficamente, ma è stata razionalizzata al punto da poter essere completamente nascosta e richiamata alla bisogna.

Così, durante le partite rimangono sullo schermo soltanto le informazioni essenziali, con tutte le altre dislocate in vari menù a scomparsa, che però non trascinano mai fuori dal gioco. In questo caso i modelli di riferimento sembrano essere stati titoli quali gli ultimi Civilization, qualcosa di Paradox Interactive, nonché Endless Legend di Amplitude Studio. Del resto i controlli sono molto simili ai titoli citati: selezionata un'unità bisogna scegliere dove spostarla, in base ai suoi punti movimento e, quindi, se attaccare o compiere altre azioni specifiche. Per fare tutto bastano pochi click del mouse, segno che si è lavorato moltissimo per rendere più agile l'intero sistema, così che il giocatore non debba perdere ore a studiare l'interfaccia. Comunque sia ci sono un ricco tutorial e un completissimo manuale a dare tutte le indicazioni che servono per iniziare a giocare.