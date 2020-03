Fortnite Capitolo 2, sfide della Settimana 4 svelate in anticipo: torna Nitroglicerina

Ancora una volta pare che i dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 abbiano svelato in anticipo le sfide del Battle Royale di Epic Games. In questo caso specifico stiamo parlando di quelle in arrivo durante la Settimana 4: vi riportiamo dunque tutte le informazioni del caso, perché vi serviranno eccome.

Le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 debutteranno nel gioco questo giovedì, 12 marzo 2020. Apprendiamo grazie al leak che Nitroglicerina tornerà a farla da protagonista: è probabile che a questo punto vengano rilasciate anche le sue missioni di Spettri e Ombre per sbloccare lo stile aggiuntivo.

Ad ogni modo, ecco l'elenco al completo delle sfide, che commenteremo a tempo debito con apposite guide. Come sempre ci saranno luoghi da visitare, oggetti da cercare, forzieri da aprire e minime azioni da portare a termine.

Cerca dei forzieri a Parco Pacifico o Pantano Palpitante

Distruggi le strutture avversarie con mine di prossimità o esplosivi telecomandati

Pesca con esplosivi

Elimina i giocatori a l'Agenzia o Sabbie sudate

Cerca scatole di munizioni in diversi luoghi indicati

Usa le granate esca

Infliggi danni ai giocatori mentre sei a bordo di un motoscafo

Scansiona uno scagnozzo in partite diverse

Visita Prati Permalosi, Corsa-erba o Rapide Rischiose

Raccogli diverse armi boss