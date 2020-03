Horizon Zero Dawn: Complete Edition per PC presente su Steam, pubblicato da Sony

Horizon Zero Dawn per PC è confermato proprio in questi minuti, con la comparsa della versione Complete Edition del gioco Guerrilla e Sony in versione PC Windows, con pagina dedicata già presente su Steam . Come abbiamo riportato, c'è già stata la conferma di Sony con le parole del capo di PlayStation Worldwide Studios, Herman Hulst: "Sì, posso confermare che Horizon Zero Dawn è in arrivo su PC questa estate ", ha affermato Hulst la riguardo, ma ad ulteriore conferma c'è anche la pagina dedicata alla versione PC su Steam, disponibile a questo indirizzo . Horizon Zero Dawn: Complete Edition per PC comprende dunque i seguenti contenuti :

Si tratta, insomma, dell'esperienza completa di Horizon Zero Dawn in versione PC, comprensiva anche della maxi-espansione The Frozen Wilds, oltre a diversi bonus aggiuntivi come contenuti in-game da utilizzare all'interno del gioco.



Non c'è ancora una data di uscita precisa per Horizon Zero Dawn: Complete Edition su Steam, con Hulst che ha riferito soltanto del suo arrivo previsto per l'estate 2020, dunque restiamo in attesa di eventuali indicazioni più precise. Per il resto, si tratta del medesimo action adventure in terza persona sviluppato da Guerrilla, un'esclusiva PS4 che è diventata a questo punto "esclusiva console".



Da notare peraltro che, in base alla pagina Steam, il gioco è pubblicato su PC direttamente da Sony, o meglio dalla divisione PlayStation Mobile Inc.