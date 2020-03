One Piece: Zoro di Wano è pronto ad affrontare Kaido, in questa action figure

Una nuova, fantastica action figure dedicata all'opera di Eiichiro Oda è (quasi) pronta a debuttare sul mercato: un modellino dedicato, entrando sempre più nello specifico, dapprima a One Piece, poi all'arco narrativo di Wano, e infine a Zoro, lo spadaccino della ciurma di Rufy Cappello di Paglia.

È stata Cola Studio ad occuparsi della realizzazione di questa action figure di Zoro pronto ad affrontare Kaido, tratta naturalmente dagli eventi del recentissimo arco narrativo di Wano di One Piece. L'opera di Eiichiro Oda si sta soffermando infatti su eventi imprescindibili per la comprensione dell'intera storia, così importanti che senza conoscere i quali sarà difficoltoso godere appieno del finale del manga, che dovrebbe arrivare entro cinque anni.

Per quanto riguarda l'action figure di Zoro in questione, i suoi dettagli sono già noti: in scala 1:4 avrà un prezzo di 388 euro (dimensioni di 57 x 54 x 48 cm), mentre in scala 1:6 lo stesso scenderà a 236 euro (dimensioni di 36 x 34 x 30 cm). La data di lancio è prevista attualmente per il quarto trimestre del 2020, dunque dovrete attendere ancora parecchio: eccovi intanto le sue immagini, e prossimamente arriverà anche il link per il preordine.

Cola Studio - Wano Country Zoro

- Escala 1/4: 388 € Sin contar los gastos de envío ni aduanas!

- 1/6: 236 €

- 1/4 - Medidas: altura, ancho, largo: 57 cm, 54 cm, 48 cm

- 1/6 - Altura, ancho, largo: 36 cm, 34 cm, 30 cm

- Lanzamiento: Q4 2020

- PO abierto!#OnePiece #RoronoaZoro pic.twitter.com/p9XcAcEFuN — Mundo Kame (@MundoKame) March 9, 2020