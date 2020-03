Horizon Zero Dawn per PC: Sony conferma

Horizon Zero Dawn arriverà su PC, ormai è ufficiale. A confermarlo è stata Sony stessa per voce del presidente di Worldwide Studios Hermen Hulst, ex capo di Guerrilla Games, che ne ha parlato in un'intervista rilasciata al PlayStation Blog.



Hulst non ha annunciato l'apertura completa del mondo PlayStation al PC, ma ha fatto capire in modo nemmeno troppo sibillino che Horizon Zero Dawn non sarà l'ultima esclusiva a essere convertita, nonostante Sony sia completamente dedita alle sue console. Più precisamente ha dichiarato che non ci sono piani per lanciare i giochi PlayStation in contemporanea su PC e che non è scontato che tutti i first party diventino multipiattaforma.



Sony sta però cercando di allargare il più possibile il bacino di utenza dei suoi titoli: "Credo che sia importare per noi rimanere aperti alle nuove idee su come introdurre nuove persone all'ecosistema PlayStation, mostrando loro cosa si sono persi finora", ha dichiarato Hulst, che ha aggiunto: "Tanto per non far innervosire nessuno, dico che rilasciare un first party AAA su PC non significa necessariamente che ogni gioco ora arriverà su PC. Secondo me, Horizon Zero Dawn è perfetto per questa particolare istanza. Non abbiamo ancora piani per la data di lancio, e rimaniamo dediti al 100% al nostro hardware."



Horizon Zero Dawn, disponibile per PS4 da marzo 2017, non è il primo titolo PlayStation ad arrivare su PC, ma è sicuramente la prima esclusiva di questo livello a farlo. Presto comunque potremo giocare su PC anche a Death Stranding, un altro gioco esclusivo di alto livello per PS4. Del resto i giocatori PC possono da tempo fruire le esclusive PS4 tramite PS Now, servizio in abbonamento disponibile per PS4 e, appunto PC, quindi ci sembra che l'apertura di Sony alla piattaforma sia soltanto una conseguenza ovvia di un percorso intrapreso già da tempo, che segue quanto Microsoft fa da anni con le esclusive Xbox.