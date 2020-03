Death Stranding su PC supporterà i monitor ultra wide anche durante i filmati

La versione per PC di Death Stranding supporterà i monitor ultra wide anche durante i filmati. Una caratteristica che interesserà tutti coloro che sono in possesso di pannelli dal taglio più cinematografico, pensata per creare un'esperienza più "avvolgente" tanto durante le lunghe peregrinazione del protagonista Sam Porter Bridges quanto nelle spettacolari scene di intermezzo che caratterizzano ogni produzione di Hideo Kojima.



L'annuncio è stato fatto da Kojima Productions direttamente dal suo account Twitter, nel quale ha mostrato questa nova caratteristica in azione. Il supporto ai monitor ultra wide non avverrà solo per le scene di gameplay, ma anche durante i tanti e bellissimi filmati di gioco.



PC ver. which will be released June 2nd! Not just the game play scenes, but the cutscenes will have the ultra wide monitor support. You will get wider, deeper into the world of #DeathStranding.

Check out the trailer!#DeathStrandingPC



