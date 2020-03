Death Stranding su PC utilizzerà il DRM Denuvo, il celebre sistema anti-pirateria

La versione per PC di Death Stranding utilizzerà il DRM Denuvo. Kojima Productions e 505 Games si affideranno al celebre, quanto contestato da molti utenti, sistema anti-pirateria per rendere più complessa la copia del loro gioco.



Il prossimo 2 giugno 2020 Death Stranding arriverà su PC attraverso Steam. Kojima Productions nella giornata di ieri ha annunciato la data di uscita e il nuovo trailer del gioco pubblicato in collaborazione con 505 Games.



Spulciando sulla pagina Steam dedicata a Death Stranding molti utenti hanno notato come il gioco incorporerà il DRM Denuvo come sistema anti-pirateria principale. Una notizia che non farà felici molti giocatori, dato che il sistema di Denuvo è piuttosto avverso da parte di molti giocatori.



Questo DRM, infatti, pesa molto sulla CPU influenzando negativamente le performance del gioco e, secondo alcuni, rovinerebbe persino gli SSD, dato che il sistema continua a scrivere sull'hard disc. In passato, oltretutto, questo sistema non è servito a frenare i pirati, che nel giro di pochi giorni sono riusciti ad aggirarlo.



Capiamo, comunque, la necessità da parte dei produttori di videogiochi di proteggersi per non fare la fine di Beautiful Desolation che ha venduto 1000 copie per 50.000 rubate.



Cosa ne pensate?