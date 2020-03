Nintendo Switch si aggiorna oggi alla versione 9.2.0

Nintendo Switch si è aggiornato alla versione 9.2.0. Il nuovo update del firmware è disponibile per il download a partire da oggi 3 marzo 2020.



L'aggiornamento segue quello di dicembre chiamato 9.1.0, pubblicato per sistemare il problema che affliggeva alcuni Joy-Con, il cui colore non corrispondeva a quello mostrato sulla console. Questo aggiornamento, come quello attuale, includeva anche "generali miglioramenti alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente".



In altre parole sono update tecnici che gli ingegneri della grande N pubblicano per chiudere qualche falla nel sistema o in previsione di qualcosa di più consistente. Nulla di particolarmente eccitante come la nuova dashboard di Xbox One, dunque, ma è bene sapere che dovrete prevedere di aggiornare la vostra console prima di lanciarvi in qualche sessione online.